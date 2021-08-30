Свищов - про відмову українця фотографуватися з росіянами на п'єдесталі

Депутат Держдуми Дмитро Свищов негативно ставиться до на небажання українського легкоатлета Ігоря Цвєтова взяти участь у фотосесії з росіянами.

Про це заявив сам російський обранець.

"Українських атлетів просто залякали. Ці хлопці нічого поганого одне одному не зробили. Якщо у тебе неприязнь до Росії - не виходь на старт. Це просто страх бути заклюваним у себе в країні. Неподобство! Міжнародний паралімпійський комітет повинен відреагувати на цю неприховану провокацію", - заявив Свищов.

Раніше Цвєтов завоював срібну медаль в забігу в класі T35 на 100 метрів. Першим зі світовим рекордом став росіянин Дмитро Сафронов. Третє місце зайняв ще один представник Росії Артем Калашян.