На заваді фотографування стали обмеження через COVID-19

Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з росіянами на церемонії нагородження призерів Ігор в Токіо (Японія) через коронавірусні обмеження.

Про це заявив шеф місії делегації Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов і Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Цвєткова відмовитися від традиційного спільного фотографування", - зазначив Рожков.

Раніше Цвєтов завоював срібну медаль в забігу в класі T35 на 100 метрів. Першим зі світовим рекордом став росіянин Дмитро Сафронов. Третє місце зайняв ще один представник Росії Артем Калашян.