 У ПКР відреагували на відмову українського легкоатлета фотографуватися з росіянами | Легка атлетика | Champion.com.ua
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У ПКР відреагували на відмову українського легкоатлета фотографуватися з росіянами

Сьогодні 21:25 282 0
На заваді фотографування стали обмеження через COVID-19
У ПКР відреагували на відмову українського легкоатлета фотографуватися з росіянами
#Цвєтов

Джерело - РБК-СПОРТ.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з росіянами на церемонії нагородження призерів Ігор в Токіо (Японія) через коронавірусні обмеження.

Про це заявив шеф місії делегації Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов і Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Цвєткова відмовитися від традиційного спільного фотографування", - зазначив Рожков.

Раніше Цвєтов завоював срібну медаль в забігу в класі T35 на 100 метрів. Першим зі світовим рекордом став росіянин Дмитро Сафронов. Третє місце зайняв ще один представник Росії Артем Калашян.

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