Ураган отримав суперників в основному раунді Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 серпня, відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів з футзалу.
Основний раунд турніру поділений на два шляхи і пройде у форматі міні-турнірів, матчі яких відбудуться з 26 по 31 жовтня.
Отримав своїх суперників і чемпіон України - івано-франківський Ураган.
Український чемпіон отримав в суперники такі команди: Араз (Азербайджан), Лічені (Косово) та Юнайтед Галац (Румунія).
Відзначимо, що поєдинки групи відбудуться в Івано-Франківську, а в елітний раунд проб'ється лише переможець групи.
Раніше, юнацька збірна України отримала суперників в основному раунді Євро-2022.