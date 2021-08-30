Ураган отримав суперників в основному раунді Ліги чемпіонів

Матчі групи відбудуться з 26 по 31 жовтня в Івано-Франківську

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів з футзалу.

Основний раунд турніру поділений на два шляхи і пройде у форматі міні-турнірів, матчі яких відбудуться з 26 по 31 жовтня.

Отримав своїх суперників і чемпіон України - івано-франківський Ураган.

Український чемпіон отримав в суперники такі команди: Араз (Азербайджан), Лічені (Косово) та Юнайтед Галац (Румунія).

Відзначимо, що поєдинки групи відбудуться в Івано-Франківську, а в елітний раунд проб'ється лише переможець групи.

Раніше, юнацька збірна України отримала суперників в основному раунді Євро-2022.