Лебєдєва здобула срібло, Овсій - бронзу

Джерело - Чемпіон.

На Паралімпіаді у Токіо українська легкоатлетка Яна Лебєдєва здобув срібну медаль у метанні диску у класі F35.

Яна метнула диск на 15:48 метри. 56-а бразилійка Елізабет Родрігес Гомеш виграла змагання з результатом 17:62 (світовий рекорд).

Варто відзначити, що судді не зарахували перші три спроби Лебєдєвої, а перші дві були за 16 метрів. До речі, у не зарахуванні спроб не винна українська легкоатлетка, яку невдало закріпили особи, що працюють на змаганнях.

У фіналі виступала ще одна українка Зоя Овсій. Вона теж добре виступила, завоювавши бронзову медаль.

Раніше, Трусов зі світовим рекордом виграв Паралімпіаду-2020.