Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 серпня

З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

31 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 20 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Плавання

03:17 - особисті змагання, чоловіки, 100 м вільним стилем, клас S12: Яременко Ілля, Веракса Максим

03:24 - особисті змагання, жінки, 100 м вільним стилем, клас S12: Матло Ярина

03:28 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ14: Крайник Василь

03:56 - особисті змагання, чоловіки, 50 м брасом, клас SВ2: Дворський Юрій

04:07 - особисті змагання, жінки, 50 м брасом, клас SВ3: Свідерська Ольга, Вербова Марина

04:16 - особисті змагання, чоловіки, 50 м вільним стилем, клас S7: Богодайко Євгеній, Трусов Андрій

04:26 - особисті змагання, жінки, 100 м вільним стилем, клас S7: Мерешко Єлизавета

04:33 - особисті змагання, чоловіки, 100 м батерфляєм, клас S10: Крипак Максим

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Стрільба

03:30 - особисті змагання, жінки, пістолет 10 м, кваліфікація, клас SH1: Ляху Ірина

07:00 - особисті змагання, чоловіки, пістолет 10 м, кваліфікація, клас SH1: Денисюк Олексій

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Настільний теніс

04:00 - командні змагання, чоловіки, 1/8 фіналу, клас 9-10: Україна - Італія

13:30 - командні змагання, чоловіки, 1/4 фіналу, клас 3: Україна - Чехія

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Легка атлетика

04:38 - особисті змагання, жінки, біг на 110 м, кваліфікація, клас Т13: Аджаметова Лейля

13:05 - особисті змагання, чоловіки, штовхання ядра, фінал, клас F20: Коваль Максим, Яровий Олександр

15:45 - особисті змагання, жінки, біг на 400 м, фінал, клас Т37: Терех Аліна, Кобзар Наталія

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Велоспорт

07:47 - особисті змагання, чоловіки, фінал, клас С5: Дементьєв Єгор