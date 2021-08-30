 Помер експрезидент Міжнародного олімпійського комітету Рогге | Інше | Champion.com.ua
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Помер експрезидент Міжнародного олімпійського комітету

Сьогодні 11:25 555 0
Рогге помер у віці 79 років
Помер експрезидент Міжнародного олімпійського комітету
#Рогге

Джерело - ukrinform.ua.

Колишній очільник Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге, який започаткував юнацьку Олімпіаду, помер у віці 79 років.

Про це повідомляє DPA.

У МОК заявили, що рідні померлого попросили поважати їхнє приватне життя, тож жодних обставин смерті не повідомляється. 

У Рогге залишилися дружина Енн, син, донька та двоє онуків.

Рогге очолював МОК після Хуана Антоніо Самаранча у 2001-2013 роках, доти був головою Олімпійського комітету Бельгії. На посаді президента він допоміг відновити імідж Міжнародного олімпійського комітету після скандалу з хабарями під час Зимових ігор 2002 року у Солт-Лейк-Сіті.

Рогге був затятим борцем з допінгом, а також ініціював юнацькі Олімпійські ігри для 15-18-річних спортсменів, які стартували у 2010 році.

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