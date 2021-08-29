 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 серпня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 серпня

Сьогодні 15:14 215 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 серпня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

30 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 32 представники України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Стрільба

02:30 - особисті змагання, жінки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH1: Щетник Ірина

04:45 - особисті змагання, чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH1: Дорошенко Андрій, Стоєв Юрій

07:15 - особисті змагання, чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH2: Ковальчук Василь, Плакущий Віталій

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Плавання

03:00 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, клас S7: Богодайко Євгеній, Трусов Андрій

03:36 - особисті змагання, чоловіки, 50 м батерфляєм, клас S6: Комаров Олександр

03:42 - особисті змагання, жінки, 50 м батерфляєм, клас S6: Завалій Анастасія, Гонтар Анна, Савцова Вікторія

03:52 - особисті змагання, чоловіки, 50 м батерфляєм, клас S5: Семененко Ярослав

04:05 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ11: Артюхов Олександр, Сербін Михайло, Смірнов Віктор

04:16 - особисті змагання, жінки, 200 м комплексом, клас SМ11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина, Бережна Яна

04:42 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ13: Чуфаров Данило, Гаращенко Кирило

04:52 - особисті змагання, жінки, 200 м комплексом, клас SМ13: Стеценко Анна

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Голбол

03:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - Туреччина

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Настільний теніс

04:00 - особисті змагання, жінки, фінал, клас 6: Литовченко Марина - Алієва Маляк (РПК)

04:45 - особисті змагання, жінки, фінал, клас 8: Дідух Віктор - Чжао Шуай (Китай)

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Легка атлетика

05:20 - особисті змагання, жінки, 100 м біг, клас Т11: Павленко Юлія

13:00 - особисті змагання, чоловіки, метання спису, фінал, клас F64: Новак Роман

13:04 - особисті змагання, чоловіки, 100 м біг, фінал, клас Т35: Цвєтов Ігор

13:10 - особисті змагання, жінки, метання диску, фінал, клас F53: Овсій Зоя, Лебєдєва Яна

13:14 - особисті змагання, чоловіки, стрибки у довжину, фінал, клас Т36: Павлик Роман, Литвиненко Олександр

14:15 - особисті змагання, жінки, 400 м біг, клас Т20: Шуляр Юлія

15:07 - особисті змагання, жінки, 400 м біг, клас Т12: Ботурчук Оксана

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