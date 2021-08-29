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Збірна України сьогодні зіграє з Польщею в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Сьогодні 09:25 967 0
Трансляцію матчу здійснюватиме телеканал Xsport
Збірна України сьогодні зіграє з Польщею в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
#Україна, #Польща

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу серед жінок Польща - Україна.

Матч буде зіграно у болгарському місті Пловдив та розпочнеться о 20:30. Трансляцію матчу здійснюватиме телеканал Xsport.

Обидві команди пробилися до плей-оф, успішно виступивши на груповому етапі. Волейболістки Польщі посіли друге місце у своїй групі, а українки - третє

У майбутній грі букмекери віддають перевагу збірній Польщі. На їх перемогу коефіцієнт 1.04-1.065. А от на перемогу українських волейболісток коефіцієнт коливається від 7.1 до 10.5.

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