 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня | Інше | Champion.com.ua
Мерешко здобула ще одну золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:25 554
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня
Сьогодні 15:44 368
Світоліна - Корне: онлайн-трансляція фіналу в Чикаго. LIVE
Сьогодні 15:14 180
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 15:01 47519
Морквич стала срібною призеркою Паралімпіади
Сьогодні 13:58 330
Дубров випередив китайських плавців та виграв Паралімпіаду
Сьогодні 12:50 621
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 серпня
Сьогодні 12:27 3935
Сербін здобув золоту медаль, Смірнов - срібну
Сьогодні 12:19 429
Гусєва стала срібною призеркою Паралімпіади
Сьогодні 11:44 382
Кріпак став переможцем Паралімпіади
Сьогодні 11:23 877
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
330 тонн Мрії. Українські стронгмени побили світовий рекорд
330 тонн Мрії. Українські стронгмени побили світовий рекорд Valeriy Ruchka
26.08.2021 15:50 1032
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку Valeriy Ruchka
26.08.2021 11:46 33501
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.08.2021 08:50 894
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
26.08.2021 00:58 2891 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
25.08.2021 23:41 2585
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:44 1981
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:27 2429
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
25.08.2021 21:40 1202
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:45 1057
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:38 2536
Прямі трансляції
Навколо спорту

Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня

Сьогодні 15:44 368 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

29 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 20 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Фехтування

02:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - Італія

03:30 - командні змагання, жінки, попередній етап: Україна - Гонконг

04:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - Велика Британія

05:30 - командні змагання, жінки, попередній етап: Україна - Італія

06:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - РПК

07:30 - командні змагання, жінки, попередній етап: Україна - США

--------------------------------------

Тріатлон

02:31 - особисті змагання, жінки, фінал, клас PTS5: Колпакчи Аліса

--------------------------------------

Плавання

03:00 - особисті змагання, вільним стилем на 400 м, чоловіки, клас S7: Трусов Андрій

03:19 - особисті змагання, брасом на 100 м, чоловіки, клас SВ14: Крайник Василь

03:33 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, чоловіки, клас S9: Божинський Юрій

03:41 - особисті змагання, на спині на 50 м, чоловіки, клас S3: Паламарчук Сергій, Остапченко Денис

04:00 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, чоловіки, клас S13: Вірченко Олексій, Веракса Максим, Яременко Ілля

04:19 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, жінки, клас S13: Стеценко Анна

04:34 - особисті змагання, вільним стилем на 200 м, чоловіки, клас S2: Бондаренко Роман, Панібратець Євген

13:18 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, жінки, фінал, клас S11: Піддубна Марина

--------------------------------------

Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, стрибки у довжину, фінал, Т12: Зубковська Оксана

13:00 - особисті змагання, штовхання ядра, жінки, клас F20: Шпачинська Вікторія, Мисник Анастасія

--------------------------------------

Веслування

04:30 - командні змагання, четвірка, клас PR3Mix4х: Україна

04:50 - особисті змагання, одиночна, жінки, фінал, PR1M1, клас PR1: Шеремет Анна

05:10 - особисті змагання, одиночна, чоловіки, фінал, PR1M1, клас PR1: Полянський Роман

05:30 - командні змагання, змішаний, фінал, PR2Mix2х: Україна

--------------------------------------

Дзюдо

04:30 - особисті змагання, до 90 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Назаренко Олександр

04:30 - особисті змагання, до 70 кг, жінки, 1/4 фіналу: Гарник Анастасія - Карімова Дурсадаф (Азербайджан)

--------------------------------------

Голбол

07:15 - командні змагання, група В: Україна - Бельгія

Коментарі ()