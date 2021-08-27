Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 серпня

З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

28 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 31 представник України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Тріатлон

02:30 - особисті змагання, чоловіки, фінал, клас PTV11: Варфоломієв Анатолій

02:31 - особисті змагання, жінки, фінал, клас PTV11: Олексюк Віта

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Фехтування

03:00 - особисті змагання, рапіра, чоловіки: Дацко Антон, Демчук Андрій, Науменко Олег

04:48 - особисті змагання, рапіра, жінки: Морквич Наталія, Мандрик Наталія

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Настільний теніс

03:00 - особисті змагання, 1/4 фіналу, чоловіки, клас 8: Дідух Віктор - Маккібін Аарон (Велика Британія)

03:00 - особисті змагання, 1/4 фіналу, чоловіки, клас 8: Николенко Максим - Вілсон Росс (Велика Британія)

06:20 - особисті змагання, 1/2 фіналу, чоловіки, клас 2: Май Іван - Ма Лі (Австралія)

07:00 - особисті змагання, 1/2 фіналу, жінки, клас 1: Литовченко Марина - Чебаніка Раїса (РПК)

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Плавання

03:00 - особисті змагання, брасом на 100 м, чоловіки, клас SB6: Трусов Андрій, Богодайко Євгеній

03:12 - особисті змагання, брасом на 100 м, жінки, клас SB6: Савцова Вікторія

03:19 - особисті змагання, вільним стилем на 100 м, чоловіки, клас S10: Кріпак Максим

03:38 - особисті змагання, комплексом на 150 м, чоловіки, клас SМ4: Виноградець Дмитро, Дворський Юрій

03:52 - особисті змагання, комплексом на 150 м, жінки, клас SМ4: Сафонова Юлія, Вербова Марина

04:24 - особисті змагання, на спині на 100 м, чоловіки, клас S11: Сербін Михайло, Артюхов Олександр

04:33 - особисті змагання, на спині на 100 м, жінки, клас S11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина

04:48 - особисті змагання, комплексне плавання на 200 м, чоловіки, клас SМ8: Дубров Денис

05:18 - особисті змагання, брасом на 100 м, жінки, клас SВ5: Мерешко Єлизавета

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Легка атлетика

03:36 - особисті змагання, чоловіки, штовхання ядра, фінал, клас F12: Данилюк Роман, Пономаренко Володимир

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Дзюдо

04:30 - особисті змагання, чоловіки, 1/8 фіналу, до 81 кг: Соловей Дмитро - Кітазоно Араміцу (Японія)

04:30 - особисті змагання, чоловіки, 1/4 фіналу, до 73 кг: Магомедов Руфат

04:30 - особисті змагання, жінки, 1/4 фіналу, до 63 кг: Гусєва Ірина - Ніколіна Пернхайм (Швеція)

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Веслування

05:10 - командні змагання, Міх2х. клас PR2: збірна України

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Стрільба з луку

07:47 - особисті змагання, чоловіки: Атаманенко Сергій