Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня

Джерело - Чемпіон.
27 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 29 представників України в індивідуальних видах.
Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.
Фехтування
02:30 - командні змагання, чоловіки: збірна України
03:30 - командні змагання, жінки: збірна України
--------------------------------------
Стрільба з луку
03:00 - особисті змагання, жінки, клас W2: Дзоба-Балян Роксолана
08:00 - особисті змагання, чоловіки, клас ST: Атаманенко Сергій
--------------------------------------
Плавання
03:29 - особисті змагання, 50 метрів вільним стилем, чоловіки, S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло, Артюхов Олександр
03:40 - особисті змагання, 50 метрів вільним стилем, жінки, S11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина, Бережна Яна
04:03 - особисті змагання, 200 метрів комплексом, чоловіки, SМ7: Трусов Андрій, Богодайко Євгеній
04:25 - особисті змагання, 400 метрів вільним стилем, чоловіки, S13: Чуфаров Данило, Гаращенко Кирило
04:46 - особисті змагання, 400 метрів вільним стилем, жінки, S13: Стеценко Анна
--------------------------------------
Веслування
03:29 - особисті змагання, одиничка, жінки, PR1: Шеремет Анна
04:30 - особисті змагання, одиничка, чоловіки, PR1: Полянський Роман
05:10 - командні змагання, Міх2: збірна України
05:30 - командні змагання, Міх4: збірна України
--------------------------------------
Легка атлетика
03:30 - особисті змагання, стрибки у довжину, жінки, фінал, клас Т11: Павленко Юлія
05:06 - особисті змагання, метання спису, чоловіки, клас F38: Дорошенко Олександр, Білий Владислав
05:44 - особисті змагання, біг на 200 м, жінки, клас Т37: Терех Аліна, Кобзар Наталія
05:56 - особисті змагання, біг на 100 м, чоловіки, клас Т37: Загребельний Владислав
13:10 - особисті змагання, метання булави, жінки, фінал, клас F32: Москаленко Анастасія
13:53 - особисті змагання, штовхання ядра, чоловіки, фінал, клас F37: Жабняк Микола
--------------------------------------
Настільний теніс
04:20 - особисті змагання, чоловіки, клас 2: Єзик Олександр
06:20 - особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія
14:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван
--------------------------------------
Дзюдо
04:30 - особисті змагання, до 52 кг, жінки: Ніколайчук Наталія
04:30 - особисті змагання, до 66 кг, чоловіки: Хорава Давид
04:30 - особисті змагання, до 48 кг, жінки: Іваницька Юлія
--------------------------------------
Велоспорт
05:14 - особисті змагання, 1000 м, чоловіки, клас С5: Дементєв Єгор
--------------------------------------
Голбол
11:30 - командні змагання, чоловіки, група В: Україна - Китай