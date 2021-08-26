Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня

З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

27 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 29 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Фехтування

02:30 - командні змагання, шабля, чоловіки: збірна України

03:30 - командні змагання, шабля, жінки: збірна України

--------------------------------------

Стрільба з луку

03:00 - особисті змагання, жінки, клас W2: Дзоба-Балян Роксолана

08:00 - особисті змагання, чоловіки, клас ST: Атаманенко Сергій

--------------------------------------

Плавання

03:29 - особисті змагання, 50 метрів вільним стилем, чоловіки, S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло, Артюхов Олександр

03:40 - особисті змагання, 50 метрів вільним стилем, жінки, S11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина, Бережна Яна

04:03 - особисті змагання, 200 метрів комплексом, чоловіки, SМ7: Трусов Андрій, Богодайко Євгеній

04:25 - особисті змагання, 400 метрів вільним стилем, чоловіки, S13: Чуфаров Данило, Гаращенко Кирило

04:46 - особисті змагання, 400 метрів вільним стилем, жінки, S13: Стеценко Анна

--------------------------------------

Веслування

03:29 - особисті змагання, одиничка, жінки, PR1: Шеремет Анна

04:30 - особисті змагання, одиничка, чоловіки, PR1: Полянський Роман

05:10 - командні змагання, Міх2: збірна України

05:30 - командні змагання, Міх4: збірна України

--------------------------------------

Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, стрибки у довжину, жінки, фінал, клас Т11: Павленко Юлія

05:06 - особисті змагання, метання спису, чоловіки, клас F38: Дорошенко Олександр, Білий Владислав

05:44 - особисті змагання, біг на 200 м, жінки, клас Т37: Терех Аліна, Кобзар Наталія

05:56 - особисті змагання, біг на 100 м, чоловіки, клас Т37: Загребельний Владислав

13:10 - особисті змагання, метання булави, жінки, фінал, клас F32: Москаленко Анастасія

13:53 - особисті змагання, штовхання ядра, чоловіки, фінал, клас F37: Жабняк Микола

--------------------------------------

Настільний теніс

04:20 - особисті змагання, чоловіки, клас 2: Єзик Олександр

06:20 - особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія

14:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван

--------------------------------------

Дзюдо

04:30 - особисті змагання, до 52 кг, жінки: Ніколайчук Наталія

04:30 - особисті змагання, до 66 кг, чоловіки: Хорава Давид

04:30 - особисті змагання, до 48 кг, жінки: Іваницька Юлія

--------------------------------------

Велоспорт

05:14 - особисті змагання, 1000 м, чоловіки, клас С5: Дементєв Єгор

--------------------------------------

Голбол

11:30 - командні змагання, чоловіки, група В: Україна - Китай