 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня

Сьогодні 16:14 678 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

27 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 29 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Фехтування

02:30 -  командні змагання, шабля, чоловіки: збірна України

03:30 -  командні змагання, шабля, жінки: збірна України

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Стрільба з луку

03:00 -  особисті змагання, жінки, клас W2: Дзоба-Балян Роксолана

08:00 -  особисті змагання,  чоловіки, клас ST: Атаманенко Сергій

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Плавання

03:29 -  особисті змагання, 50 метрів вільним стилем, чоловіки, S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло, Артюхов Олександр

03:40 -  особисті змагання, 50 метрів вільним стилем, жінки, S11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина, Бережна Яна

04:03 -  особисті змагання, 200 метрів комплексом, чоловіки, SМ7: Трусов Андрій, Богодайко Євгеній

04:25 -  особисті змагання, 400 метрів вільним стилем, чоловіки, S13: Чуфаров Данило, Гаращенко Кирило

04:46 -  особисті змагання, 400 метрів вільним стилем, жінки, S13: Стеценко Анна

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Веслування

03:29 -  особисті змагання, одиничка, жінки, PR1: Шеремет Анна

04:30 -  особисті змагання, одиничка, чоловіки, PR1: Полянський Роман

05:10 -  командні змагання, Міх2: збірна України

05:30 -  командні змагання, Міх4: збірна України

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Легка атлетика

03:30 -  особисті змагання,  стрибки у довжину, жінки, фінал, клас Т11: Павленко Юлія

05:06 -  особисті змагання,  метання спису, чоловіки, клас F38: Дорошенко Олександр, Білий Владислав

05:44 -  особисті змагання,  біг на 200 м, жінки, клас Т37: Терех Аліна, Кобзар Наталія

05:56 -  особисті змагання,  біг на 100 м, чоловіки, клас Т37: Загребельний Владислав

13:10 -  особисті змагання,  метання булави, жінки, фінал, клас F32: Москаленко Анастасія

13:53 -  особисті змагання,  штовхання ядра, чоловіки, фінал, клас F37: Жабняк Микола

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Настільний теніс

04:20 -  особисті змагання,  чоловіки, клас 2: Єзик Олександр

06:20 -  особисті змагання,  жінки, клас 11: Косміна Наталія

14:00 -  особисті змагання,  чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван

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Дзюдо

04:30 -  особисті змагання,  до 52 кг, жінки: Ніколайчук Наталія

04:30 -  особисті змагання,  до 66 кг, чоловіки: Хорава Давид

04:30 -  особисті змагання,  до 48 кг, жінки: Іваницька Юлія

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Велоспорт

05:14 - особисті змагання, 1000 м, чоловіки, клас С5: Дементєв Єгор

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Голбол

11:30 - командні змагання, чоловіки, група В: Україна - Китай

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