 Збірна України знищила Румунію та вийшла у плей-оф | Волейбол | Champion.com.ua
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Збірна України знищила Румунію та вийшла у плей-оф

Сьогодні 22:12 255 0
Збірна України зіграє у плей-оф
Збірна України знищила Румунію та вийшла у плей-оф
#Україна

Джерело - Чемпіон.

У матчі п'ятого туру групи D чемпіонату Європи з волейболу серед жінок збірна України перемогла Румунію.

Українки перемогли у трьох партіях - 25:15, 25:17, 25:11.

В 1/8-й фіналу збірна України зіграє проти Болгарії або Німеччині. Матч відбудеться 29 серпня.

Чемпіонат Європи з волейболу
Жінки
Група D
5 тур, 25 серпня

Україна - Румунія 3:0 (25:15, 25:17, 25:11)

Нагадаємо, що у першому та другому турах Україна програла Нідерландам та Туреччині, а у третьому та четвертому обіграла Фінляндію та Швецію.

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