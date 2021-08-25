Збірна України знищила Румунію та вийшла у плей-оф

Джерело - Чемпіон.
У матчі п'ятого туру групи D чемпіонату Європи з волейболу серед жінок збірна України перемогла Румунію.
Українки перемогли у трьох партіях - 25:15, 25:17, 25:11.
В 1/8-й фіналу збірна України зіграє проти Болгарії або Німеччині. Матч відбудеться 29 серпня.
Чемпіонат Європи з волейболу
Жінки
Група D
5 тур, 25 серпня
Україна - Румунія 3:0 (25:15, 25:17, 25:11)
Нагадаємо, що у першому та другому турах Україна програла Нідерландам та Туреччині, а у третьому та четвертому обіграла Фінляндію та Швецію.