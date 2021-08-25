Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня

Джерело - Чемпіон.
26 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 28 представників України.
Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.
Фехтування
03:00 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас В: Науменко Олег, Дацко Антон
03:00 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас А: Манько Артем
05:20 - особисті змагання, шабля, жінки: Федота Олена, Мадрик Наталія, Бреус Євгенія
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Настільний теніс
03:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван
04:20 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Ніколенко Максим, Дідух Віктор
05:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 2: Єзик Олександр
06:20 - особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія
13:20 - особисті змагання, чоловіки, клас 3: Петрунів Василь
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Плавання
03:43 - особисті змагання, 200 м, жінки, клас SM6: Гонтар Анна, Завалій Анастасія, Мерешко Єлизавета
03:55 - особисті змагання, 400 м, вільний стиль, чоловіки, клас S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло
04:38 - особисті змагання, 100 м, батерфляй, чоловіки, клас S13: Гаращенко Михайло, Вірченко Олексій
04:45 - особисті змагання, 100 м, батерфляй, жінки, клас S13: Стеценко Анна
05:16 - командні змагання, 4х50 м, вільний стиль, жінки: Україна
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Голбол
12:30 - командні змагання, чоловіки, група В: Україна - Німеччина
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Велоспорт
13:20 - особисті змагання, 1000 м, чоловіки. клас С5: Дементєв Єгор