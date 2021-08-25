 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня

Сьогодні 15:34 277 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 28 представників України.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Фехтування

03:00 -  особисті змагання, шабля, чоловіки, клас В: Науменко Олег, Дацко Антон

03:00 -  особисті змагання, шабля, чоловіки, клас А: Манько Артем

05:20 -  особисті змагання, шабля, жінки: Федота Олена, Мадрик Наталія, Бреус Євгенія

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Настільний теніс

03:00 -  особисті змагання,  чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван

04:20 -  особисті змагання,  чоловіки, клас 8: Ніколенко Максим, Дідух Віктор

05:00 -  особисті змагання,  чоловіки, клас 2: Єзик Олександр

06:20 -  особисті змагання,  жінки, клас 11: Косміна Наталія

13:20 -  особисті змагання,  чоловіки, клас 3: Петрунів Василь

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Плавання

03:43 -  особисті змагання, 200 м, жінки, клас SM6: Гонтар Анна, Завалій Анастасія, Мерешко Єлизавета

03:55 -  особисті змагання, 400 м, вільний стиль, чоловіки, клас S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло

04:38 -  особисті змагання, 100 м, батерфляй, чоловіки, клас S13: Гаращенко Михайло, Вірченко Олексій

04:45 -  особисті змагання, 100 м, батерфляй, жінки, клас S13: Стеценко Анна

05:16 -  командні змагання, 4х50 м, вільний стиль, жінки: Україна

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Голбол

12:30 - командні змагання, чоловіки, група В: Україна - Німеччина

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Велоспорт

13:20 - особисті змагання, 1000 м, чоловіки. клас С5: Дементєв Єгор

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