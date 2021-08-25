Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня

З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

26 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 28 представників України.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Фехтування

03:00 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас В: Науменко Олег, Дацко Антон

03:00 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас А: Манько Артем

05:20 - особисті змагання, шабля, жінки: Федота Олена, Мадрик Наталія, Бреус Євгенія

--------------------------------------

Настільний теніс

03:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван

04:20 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Ніколенко Максим, Дідух Віктор

05:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 2: Єзик Олександр

06:20 - особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія

13:20 - особисті змагання, чоловіки, клас 3: Петрунів Василь

--------------------------------------

Плавання

03:43 - особисті змагання, 200 м, жінки, клас SM6: Гонтар Анна, Завалій Анастасія, Мерешко Єлизавета

03:55 - особисті змагання, 400 м, вільний стиль, чоловіки, клас S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло

04:38 - особисті змагання, 100 м, батерфляй, чоловіки, клас S13: Гаращенко Михайло, Вірченко Олексій

04:45 - особисті змагання, 100 м, батерфляй, жінки, клас S13: Стеценко Анна

05:16 - командні змагання, 4х50 м, вільний стиль, жінки: Україна

--------------------------------------

Голбол

12:30 - командні змагання, чоловіки, група В: Україна - Німеччина

--------------------------------------

Велоспорт

13:20 - особисті змагання, 1000 м, чоловіки. клас С5: Дементєв Єгор