Бронзова призерка Олімпіади в Токіо подарувала квартиру своєму тренеру

Бронзова призерка Олімпіади Ірина Коляденко отриману квартиру в Ірпені від голови Київської обласної державної адміністрації подарувала своєму тренеру Володимиру Яременку.

Про це заявила сама спортсменка.

"Вчора відбулася ще одна дуже важлива, і таке потрібна подія в моєму житті. Губернатор Київської області Володін Василь Геннадійович, вручив мені ключі, вже від моєї квартири, в моєму місті Ірпінь. Що це означає для мене? Ну, щоб Ви розуміли, у мене навіть своєї кімнати ніколи не було! Так склалося моє життя. Своє житло - це дійсно була моя мрія, не менше бажана, ніж олімпійська медаль. І ось сьогодні я тримаю, право власності на однокімнатну квартиру на 41 м. кв. І вже завтра я могла почати ремонтні роботи.

Але... але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поруч протягом усього часу. Так, було нелегко. Ну, щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він йшов заради цієї перемоги. І хоча в нашій країні, на жаль, тренерів залишають без уваги, але я все ж хочу сказати своєму тренеру СПАСИБІ!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти і працювати над втіленням своєї мрії. А Ви мені як завжди допоможете", - зазначила Коляденко.