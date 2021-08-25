 Збірна України достроково вийшла до плей-оф Євро-2021 | Волейбол | Champion.com.ua
Збірна України достроково вийшла до плей-оф Євро-2021
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Збірна України достроково вийшла до плей-оф Євро-2021

Сьогодні 08:08 1508 0
Втрата очок Румунії забезпечила українкам вихід з групи
Збірна України достроково вийшла до плей-оф Євро-2021
#Україна, #Румунія

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з волейболу серед жінок в групі D відбулися два матчі без участі збірної України, яка відпочивала. 

Румунки програли Фінляндії і втратили всі шанси вийти групи. Українки нижче четвертого місця вже ніяк не опустяться і достроково вийшли до плей-оф. А якщо Швеція програє Нідерландам, то остання зустріч з Румунією вже не матиме для нашої збірної ніякого турнірного значення.

В іншому поєдинку вівторка Туреччина виграла у Нідерландів 3:0 і стала переможцем групи D.

Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок
Клуж-Напока (Румунія)
Група D 
24 серпня

Нідерланди - Туреччина 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)

Румунія - Фінляндія 1:3 (25:18, 22:25, 22:25, 22:25)

У заключний ігровий день у середу 25 серпня в групі D відбудуться два матчі: Швеція - Нідерланди та Румунія - Україна (початок о 20.30 за київським часом).

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