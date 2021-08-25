Збірна України достроково вийшла до плей-оф Євро-2021

Втрата очок Румунії забезпечила українкам вихід з групи

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з волейболу серед жінок в групі D відбулися два матчі без участі збірної України, яка відпочивала.

Румунки програли Фінляндії і втратили всі шанси вийти групи. Українки нижче четвертого місця вже ніяк не опустяться і достроково вийшли до плей-оф. А якщо Швеція програє Нідерландам, то остання зустріч з Румунією вже не матиме для нашої збірної ніякого турнірного значення.

В іншому поєдинку вівторка Туреччина виграла у Нідерландів 3:0 і стала переможцем групи D.

Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок

Клуж-Напока (Румунія)

Група D

24 серпня

Нідерланди - Туреччина 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)

Румунія - Фінляндія 1:3 (25:18, 22:25, 22:25, 22:25)

У заключний ігровий день у середу 25 серпня в групі D відбудуться два матчі: Швеція - Нідерланди та Румунія - Україна (початок о 20.30 за київським часом).