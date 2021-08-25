 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 серпня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 серпня

Сьогодні 09:41 3486 0
24 серпня урочисто була відкрита Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 серпня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

25 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 22 представники України.

У цей день медалі будуть розігруватися у велоспорті, фехтуванні та плаванні. Українці будуть боротися за медалі у плаванні та фехтуванні. 

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Фехтування

03:00 -  особисті змагання, шабля, чоловіки, клас А: Демчук Андрій, Манько Артем

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Плавання

03:29 - особисті змагання, чоловіки, на спині, 100 м, клас S2: Панібратець Євген, Бондаренко Роман

03:59 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S14: Крайник Василь

04:21 - особисті змагання, жінки, вільним стилем, 50 м, клас S6: Хонтар Ганна, Мерешко Єлизавета, Савцова Вікторія

04:24 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 50 м, клас S10: Кріпак Максим

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Фехтування

04:20 -  особисті змагання, шабля, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван

04:20 -  особисті змагання, шабля, жінки, клас 6: Литовченко Марина

04:30 -  особисті змагання, шабля, жінки: Морквич Наталія, Федота Олена, Бреус Євгенія

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Плавання

04:42 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S13: Вівчаренко Олексій, Гаращенко Кирило

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Фехтування

05:00 -  особисті змагання, чоловіки, клас 8: Дідух Віктор

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Плавання

05:21 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 100 м, клас S8: Дубров Денис

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Фехтування

05:40 -  особисті змагання, чоловіки, клас 8: Николенко Максим

10:00 -  особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія

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Плавання

11:20 - особисті змагання, чоловіки, на спині, 100 м, фінал, клас S1: Кол Антон

11:31 - особисті змагання, чоловіки, на спині, 100 м, фінал, клас S2: Бондаренко Роман

12:46 - особисті змагання, жінки, вільним стилем, 50 м, фінал, клас S6: Хонтар Ганна, Мерешко Єлизавета, Савцова Вікторія

13:06 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 100 м, фінал, клас S10: Кріпак Максим

13:06 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, фінал, клас S13: Вірченко Олексій, Гаращенко Кирило

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Фехтування

14:00 -  особисті змагання, чоловіки, клас 3: Петрунів Василь

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Плавання

14:18 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 100 м, фінал, клас S8: Дубров Денис

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