Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 серпня

Джерело - Чемпіон.
25 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 22 представники України.
У цей день медалі будуть розігруватися у велоспорті, фехтуванні та плаванні. Українці будуть боротися за медалі у плаванні та фехтуванні.
Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.
Фехтування
03:00 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас А: Демчук Андрій, Манько Артем
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Плавання
03:29 - особисті змагання, чоловіки, на спині, 100 м, клас S2: Панібратець Євген, Бондаренко Роман
03:59 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S14: Крайник Василь
04:21 - особисті змагання, жінки, вільним стилем, 50 м, клас S6: Хонтар Ганна, Мерешко Єлизавета, Савцова Вікторія
04:24 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 50 м, клас S10: Кріпак Максим
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Фехтування
04:20 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван
04:20 - особисті змагання, шабля, жінки, клас 6: Литовченко Марина
04:30 - особисті змагання, шабля, жінки: Морквич Наталія, Федота Олена, Бреус Євгенія
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Плавання
04:42 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S13: Вівчаренко Олексій, Гаращенко Кирило
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Фехтування
05:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Дідух Віктор
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Плавання
05:21 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 100 м, клас S8: Дубров Денис
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Фехтування
05:40 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Николенко Максим
10:00 - особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія
14:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 3: Петрунів Василь