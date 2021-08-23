Збірна України розібралася зі Швецією на чемпіонаті Європи

Збірна України майже гарантувала участь у плей-оф

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру групи D чемпіонату Європи з волейболу серед жінок збірна України перемогла Швецію.

Українки перемогли у трьох партіях - 25:23, 25:17, 25:20.

Завдяки цій перемозі українки на 99% забезпечили собі прохід в плей-оф чемпіонату Європи. У суперниць залишились лише математичні шанси.

Путівку в плей-оф у групі D вже собі забезпечили Туреччина та Нідерланди.

Чемпіонат Європи з волейболу

Жінки

Група D

4 тур, 23 серпня

Україна - Швеція 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

Нагадаємо, що у першому та другому турах Україна програла Нідерландам та Туреччині, а у третьому обіграла Фінляндію.