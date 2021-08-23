Збірна України проведе три спаринги з олімпійськими чемпіонами

Команда Крастіньша зіграє контрольні матчі зі збірною Франції

Відразу після перемоги в Кубку Хортиці у Запоріжжі чоловіча збірна України з волейболу в рамках підготовки до Євроволею-2021 вирушить до Франції.

Про це повідомляє Sport.ua.

У місті Бельфорт 26-го, 28-го і 29 серпня команда Уґіса Крастіньша зіграє три товариські матчі з новоспеченими олімпійськими чемпіонами, збірною Франції. Перші два матчі будуть відкритими для глядачів. Третій матч господарі вирішили провести в закритому режимі, у форматі чотирьох сетів.

Свій перший матч на чемпіонаті Європи-2021 збірна України проведе 2 вересня проти греків. Також суперниками українців за групою А будуть чинні чемпіони світу поляки, чинні чемпіони Європи серби, збірні Бельгії і Португалії.