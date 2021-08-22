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Збірна України стартувавла з нічиєї на домашньому Євро

Сьогодні 14:28 899 0
Збірна України стартувавла з нічиєї на домашньому Євро

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з кіберфутболу зіграла внічию з командою Словаччини (1:1) в стартовому поєдинку European Nations Cup PES 2021.

Синьо-жовтих на турнірі, який вперше приймає Україна, представляє вінничанин Ігор Любчак. Збірна України володіла перевагою протягом усієї гри, але пропустила першою. Однак наша команда відігралася за 12 хвилин до завершення поєдинку, гол на рахунку Яремчука, а на останніх секундах словаків від поразки врятувала стійка воріт.

European Nations Cup PS21. Кривий Ріг, Україна
Збірна України - збірна Словаччини 1:1 (0:0)

Крім Словаччини, суперником України в групі D є збірна Північної Македонії. Турнір відбувається за форматом Ліги чемпіонів - команди в групі зіграють двічі. Вісімка найкращих утворить чвертьфіеальні пари. Фінал заплановано на 24 серпня.

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