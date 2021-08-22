Лузан: Не вірила, що мені пощастить бути в США

Джерело - Чемпіон.
Українська медалістка Олімпіади-2020 у веслуванні Людмила Лузан не вірила, що завоює дві медалі на Суперкубку міжнародної федерації каное.
Про це заявила сама спортсменка.
"Я навіть не вірила, що мені пощастить бути тут. Несподівано, в суботу вранці я отримую смс, що моя віза в США - готова.
Я просто збираю валізу, беру весло і мчу в аеропорт.
Дякую людям, які були зі мною і допомогли пройти ці невеликі випробування, щоб все встигнути.
Я в Америці з виконанням метою", - зазначила Лузан.
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