Лузан: Не вірила, що мені пощастить бути в США

Українська медалістка Олімпіади-2020 у веслуванні Людмила Лузан не вірила, що завоює дві медалі на Суперкубку міжнародної федерації каное.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я навіть не вірила, що мені пощастить бути тут. Несподівано, в суботу вранці я отримую смс, що моя віза в США - готова.

Я просто збираю валізу, беру весло і мчу в аеропорт.

Дякую людям, які були зі мною і допомогли пройти ці невеликі випробування, щоб все встигнути.

Я в Америці з виконанням метою", - зазначила Лузан.