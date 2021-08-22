 Лузан: Не вірила, що мені пощастить бути в США | Веслування | Champion.com.ua
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Лузан: Не вірила, що мені пощастить бути в США

Сьогодні 14:55 337 0
Українка прокоментувала успішний виступ на Суперкубку
Лузан: Не вірила, що мені пощастить бути в США
#Лузан

Джерело - Чемпіон.

Українська медалістка Олімпіади-2020 у веслуванні Людмила Лузан не вірила, що завоює дві медалі на Суперкубку міжнародної федерації каное.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я навіть не вірила, що мені пощастить бути тут. Несподівано, в суботу вранці я отримую смс, що моя віза в США - готова. 

Я просто збираю валізу, беру весло і мчу в аеропорт.

Дякую людям, які були зі мною і допомогли пройти ці невеликі випробування, щоб все встигнути.

Я в Америці з виконанням метою", - зазначила Лузан.

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Допис, поширений ЛЮДМИЛА ЛУЗАН 🦁 (@liudmilaluzan)

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