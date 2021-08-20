Продексім переміг Ураган та завоював свій перший Суперкубок України

В Україні стартував футзальний сезон

Джерело - Чемпіон.

Футзальний сезон в Україні відкрився матчем за Суперкубок, в якому в Харкові трофей розігрували Продексім і Ураган.

Команди забили 9 голів на двох. Продексім здобув вольову перемогу з рахунком 6:3. Для херсонців це перший Суперкубок України в історії.

Суперкубок України з футзалу

20 серпня

Ураган - Продексім 3:6 (2:3)

Голи: 1:0 - 5 Грицина, 2:0 - 8 Грицина, 2:1 - 13 Клаудіньо, 2:2 - 15 Малишко, 2:3 - 20 Сорокін, 3:3 - 29 Кордоба, 3:4 - 30 Роніньо, 3:5 - 35 Бессалов, 3:6 - 38 Ципун