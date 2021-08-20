Збірна України перемогла Болгарію у Кубку Хортиці

Стартував волейбольний турнір за участю чотирьох команд

Джерело - Чемпіон.

У запорізькому Палаці спорту Юність розпочався міжнародний турнір Кубок Хортиці.

Крім України погодилися взяти участь в турнірі переможець попереднього Євро збірна Сербії, срібний призер того чемпіонату Європи Словенія та команда Болгарії.

Однак в останній момент словенці відмовилися від прильоту в Україну і тому в терміновому порядку господарям довелося виставляти два склади.

Першими на майданчик вийшли волейболісти України та Болгарії. Українці перемогли - 3:2.

Кубок Хортиці. Міжнародний турнір з волейболу

Чоловіки. 20 серпня

Україна - Болгарія 3:2 (25:27, 25:23, 18:25, 25:23, 16:14)

Трохи пізніше на майданчик вийдуть команди України 1 і Сербія.

Завтра в суботу 21 серпня пройдуть такі матчі:

16.00 Болгарія - Сербія

19.00 Україна - Україна 1