Збірна України перемогла Болгарію у Кубку Хортиці

Джерело - Чемпіон.
У запорізькому Палаці спорту Юність розпочався міжнародний турнір Кубок Хортиці.
Крім України погодилися взяти участь в турнірі переможець попереднього Євро збірна Сербії, срібний призер того чемпіонату Європи Словенія та команда Болгарії.
Однак в останній момент словенці відмовилися від прильоту в Україну і тому в терміновому порядку господарям довелося виставляти два склади.
Першими на майданчик вийшли волейболісти України та Болгарії. Українці перемогли - 3:2.
Україна - Болгарія 3:2 (25:27, 25:23, 18:25, 25:23, 16:14)
Трохи пізніше на майданчик вийдуть команди України 1 і Сербія.
Завтра в суботу 21 серпня пройдуть такі матчі:
16.00 Болгарія - Сербія
19.00 Україна - Україна 1