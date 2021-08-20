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Боєць ММА: В Афганістані одні мусульмани вбивають інших

Сьогодні 11:44 300 0
Несар Ахмад Ватандост прокоментував ситуацію в Афганістані
#Афганістан

Джерело - sport24.

Боєць ММА з Афганістану Несар Ахмад Ватандост вражений жорстокістю талібів, які захопили країну.

Про це розповів сам боєць.

"Десь два місяці тому я дізнався, що ситуація дуже погана. Я зрозумів це, тому що побачив, що за мною почалося полювання, мене стали вистежувати, намагатися встановити місцеперебування. У мене був дуже великий зал в Афганістані, де я тренував своїх учнів. У той час, коли я займався з ними, афганці приходили і шукали якось невідому людину, але насправді вони приходили перевірити, чи один я в залі. Тоді я зрозумів, що якщо вони прийдуть, і зі мною не буде учнів, вони можуть застрелити мене. Тому я отримав візу в ОАЕ, потім дістав квиток на літак і полетів. В Еміратах мені відкрили візу, бо знали мою ситуацію, розуміли, що інакше все закінчиться жахливо.

Головне - моя сім'я, як і раніше в Афганістані. Кожен раз, коли я їм дзвоню, я розумію по їх голосам, що вони не можуть відчувати себе в безпеці. Вони оточені талібами, і я відчуваю, скільки тривоги і болю в їх голосі. Зараз таліби не говорять нічого певного, але коли американська армія залишить Афганістан, вони почнуть шукати людей в кожному будинку і здійснювати дуже багато насильницьких дій. Мені зараз потрібно спробувати вивезти свою сім'ю з Афганістану, для цього я, швидше за все, переїду з Дубая кудись ще, тому що тут жити дуже дорого. Ми будемо змушені попросити політичного притулку.

Поки я щоранку прокидаюся і дивлюся новини. Те, що відбувається, це просто жахливо, я бачу, як вбивають ні в чому не винних солдатів. Одні мусульмани вбивають інших, знаючи, що це мусульмани і що так робити не можна. Я майже три тижні не можу заснути від цих новин, не сплю ні вдень, ні вночі. В Афганістані почався голод, люди намагаються отримати хоча б порцію їжі на день, щоб не померти. Це важко, тим більше я вже бачив таке, коли мені було шість років", - розповів Ватандост.

Нагадаємо, при втечі з Афганістану загинув колишній футболіст збірної U-16.

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