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Навколо спорту

Український призер Олімпіади видалив сторінку з Facebook після мовного скандалу

Сьогодні 18:30 962 0
Раніше спортсмен назвав українську мову псячою
Український призер Олімпіади видалив сторінку з Facebook після мовного скандалу
#Грачов

Джерело - Zaxid.net.

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Афінах від України Дмитро Грачов проігнорував мовний скандал, який стався через конфлікт з колишнім народним депутатом Володимиром В'язівським.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Нагадаємо, Грачов почав сипати на В'язівського неадекватним словесним потоком у текстовій формі, запрошуючи останнього приїхати до нього в Москву та обзиваючи українську мову "псячою".

Спортсмен ніяк публічно не відреагував на скандал навколо нього. Натомість після розголосу видалив свою сторінку з Facebook. Перед тим він заблокував у соцмережі журналістку, яка звернулася до нього за коментарем.

Zaxid.net також спробував отримати коментар у Дмитра Грачова, зателефонувавши у лучний тир Archerclublviv, де він працює тренером. Однак, на дзвінки там ніхто не відповідав.

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