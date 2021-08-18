Джерело - Чемпіон.
Міністерство спорту Білорусі заборонило виїжджати за кордон на змагання всім білоруським спортсменам.
Про це повідомляє легкоатлет Андрій Кравченко.
Дана заборона буде поширюватися також на виїзди спортсменів за свій рахунок, і стосується всіх видів спорту. За порушення спортсменам загрожує звільнення.
Міністерство спорту розпорядилось виключити фінансування участі в комерційних змаганнях, а також фінансування навчально-тренувальних зборів перед ними за рахунок бюджетних коштів.
Офіційних коментарів від Міністерства спорту Білорусі у даній справі поки що немає.
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Нагадаємо, під час Олімпіади-2020 в Токіо білоруську легкоатлетку Христину Тімановську намагалися насильно вивезти з Японії.