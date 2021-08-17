Бубка: Ми бачимо сьогодні інфраструктуру, ставлення до спорту, і це мотивує наших фахівців

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка завжди відчував підтримку Глави держави Володимира Зеленського.

Про це заявив сам функціонер.

"Ми відчуваємо вашу підтримку і пишаємося таким ставленням, завдяки якому бачимо майбутнє українського спорту. Ми почули про ваше бачення щодо підготовки до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та 2028 року в Лос-Анджелесі. Ми бачимо сьогодні інфраструктуру, ставлення до спорту, і це мотивує наших фахівців", - зазначив Бубка.