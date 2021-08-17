Гутцайт: Зробили все можливе, щоб привезти 19 нагород

Українські спортсмени можуть відверто говорити про наявні проблеми.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Ви всі [призери Олімпіади] - герої України. Тому що ви з тренерами зробили все можливе, щоб привезти 19 нагород. Повірте мені, це немало.

Українські спортсмени можуть відверто говорити про наявні проблеми. Керівництво українського спорту робитиме все для їхнього розв'язання", - зазначив Гутцайт.