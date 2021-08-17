Гутцайт: Зробили все можливе, щоб привезти 19 нагород

Джерело - president.gov.ua.
Українські спортсмени можуть відверто говорити про наявні проблеми.
Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
"Ви всі [призери Олімпіади] - герої України. Тому що ви з тренерами зробили все можливе, щоб привезти 19 нагород. Повірте мені, це немало.
Українські спортсмени можуть відверто говорити про наявні проблеми. Керівництво українського спорту робитиме все для їхнього розв'язання", - зазначив Гутцайт.
У Токіо українці здобули 19 нагород.
Під час зустрічі Володимир Зеленський також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2020, та їхнім тренерам.
Раніше, Зеленський пообіцяв створити літню базу для паралімпійців.