 Горуна: Наступна моя мета - просто експериментувати | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Горуна: Наступна моя мета - просто експериментувати

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Спортсмен розповів про своє майбутнє
Горуна: Наступна моя мета - просто експериментувати
#Горуна

Джерело - sport.24tv.ua.

Каратист Станіслав Горуна хоче трохи змінити формат поєдинків, роботу з дистанції, з атакувальними діями.

Про це заявив сам спортсмен.

"На наступній Олімпіаді карате вже не буде. Чи залишилася мотивація залишатися в спорті? Так. З перших днів занять спортом основною моєю мотивацією була самореалізація через визнання. Вочевидь таке бажання пов’язане з тим, що багато людей, чиєї уваги я бажав, мене ігнорували. Коли я отримав, чого хотів, почав ставитися до спорту набагато простіше. Новий великий виклик з’явився після того, як карате отримав статус олімпійського виду. Хотілося виграти медаль Ігор. Знову вдалося.

Наступна моя мета - просто експериментувати. Хочу трохи змінити формат поєдинків, роботу з дистанції, з атакувальними діями. З точки зору тактичного арсеналу дій карате досить динамічний і різноманітний вид. Але можна постати на татамі ще цікавішим і неординарнішим. Маю задуми, над якими треба попрацювати в залі. Тепер можу дозволити собі не їхати на змагання, не хвилюватися за результат, а попрацювати у своє задоволення. Хоча для початку виступлю на цьогорічному чемпіонаті світу. Ставши олімпійським призером, я вніс своє ім’я в історію. Тепер хочеться зробити в наш спорт свій внесок", - зазначив Горуна.

Раніше, Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх.

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