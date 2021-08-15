Верше в історії українець став чемпіоном Європи з маунтинбайку

Джерело - Чемпiон.

Олександр Гудима став чемпіоном Європи з крос-кантрі серед юніорів.

Це вперше спортсмен з України завоював європейський титул у чоловічому маунтинбайку.

Раніше це вдавалося лише українським жінкам: Яні Беломоіній (2013, 2017) та Ірині Поповій (2016, 2018).

Найкращим результатом у чоловіків до цього було друге місце Михайла Бацуци в 2008 році – також у юніорському крос-кантрі. Саме в цій віковій категорії до цієї миті Україна не мала чемпіонів Європи з маунтинбайку що серед жінок, що серед чоловіків.

Це вже друга медаль України на цих змаганнях. Раніше велосипедистка Ірина Попова виборола "бронзу" в дорослому крос-кантрі елімінаторі.