Найкращим легкоатлетом визнано Ткачука

Другий місяць поспіль Анна Рижикова і Ярослава Магучіх набрали однакову кількість балів у голосуванні за найкращих легкоатлеток місяця.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

І саме вони перемагають у липні. Водночас найкращим легкоатлетом визнано Андрія Ткачука.

Нагадаємо, голосування відбувається в трьох категоріях: серед представників ЗМІ, експертів (Рада ФЛАУ) і вболівальників. Кожна категорія голосів враховується як третина від усіх голосів.

Ткачук показав другий результат у світі за всю історію 48-годинного бігу й перший у змаганнях на шосе (435.446 км).

Магучіх у липні виграла етап Діамантової ліги в Стокгольмі (2.03 м), стала чемпіонкою Європи серед молоді зі стрибків у висоту (2.00 м).

Рижикова встановила національний рекорд з бігу на 400 метрів з бар’єрами, ставши третьою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (52.96 с), а також посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Осло (54.15 с).

Раніше, Ласіцкене прокоментувала спільне фото з Магучіх.