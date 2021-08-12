 МОК вніс зміни у програму Олімпіади-2024 з веслування | Веслування | Champion.com.ua
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МОК вніс зміни у програму Олімпіади-2024 з веслування

Сьогодні 19:29 287 0
Чотири програми змагань виключені.
МОК вніс зміни у програму Олімпіади-2024 з веслування

Джерело - suspilne.media.

Міжнародний олімпійський комітет вніс зміни у програму Олімпіади з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляється у програмі змагань Олімпійських Ігор-2024, що відбудуться у Парижі.

У програмі Олімпійських Ігор-2024 у веслуванні на байдарках та каное замість 12 видів залишилося 10. З каное-спринту прибрали чоловічі та жіночі змагання у байдарці-одиночці на 200 метрів.

Крім цього, внесені зміни і в дисциплінах каное-двійок та байдарок-двійок у чоловічій програмі. Замість 1000 метрів, змагання проходитимуть на дистанції 500 метрів.

При цьому замість каное-спринту у байдарках на 200 метрів МОК ввів дисципліну екстремального слалому для чоловіків та жінок. Таким чином, загалом у веслуванні на каное та байдарках буде розіграна та ж кількість нагород, що й на Іграх у Токіо - 16.

Програма Олімпіади-2024 у каноеспринті:

чоловіки: каное-двійка, 500 метрів; каное-одиночка, 1000 метрів; байдарка-двійка, 500 метрів; байдарка-четвірка, 500 метрів; байдарка-одиночка, 1000 метрів.

жінки: каное-одиночка, 200 метрів; каное-двійка, 500 метрів; байдарка-одиночка, 500 метрів; байдарка-двійка, 500 метрів; байдарка-четвірка, 500 метрів.

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