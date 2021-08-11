Захарова: Верняєв залишився без підтримки

Український гімнаст Олег Верняєв не отримав підтримки у збірної України.

Про це розповіла відома українська гімнастка Стелла Захарова.

"За Олега треба було боротися ще два роки тому. Але хто цим займався? Верняєв намагався довести, що не винен, самотужки. І не зміг цього зробити. А нині, звісно, немає медалі. Хоча перспективні діти є — Ілля Ковтун, який непогано проявив себе вже на цій Олімпіаді, Назар Чепурний. Втім, якщо про них дбатимуть так само, як дбали про гімнастів у попередньому циклі, то ми можемо нічого не взяти і на наступній Олімпіаді. Бо ж не дарма близько 20-ти українських спортовців виступали на Іграх у Токіо за інші країни. І 11 з них стали медалістами. Хіба вони від доброго життя від нас виїхали?

Якщо протягом наступних трьох років нічого не зміниться, то в Парижі ми знову побачимо українців, які приносять нагороди іншим країнам", - розповіла Захарова.