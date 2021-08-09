Український велогонщик виступить на Вуельті

Третя Веульта для українця

Український велогонщик Марк Падун увійшов до складу своєї команди Bahrain Victorious на заключний Гран тур сезону, Вуельту-2021.

Гонка розпочнеться в суботу, 14 серпня.

Крім Падуна, до складу Bahrain Victorious увійшли: Юкіа Арасіро, Дам’яно Карузо, Джек Хейг, Мікель Ланда, Джино Медер, Воут Пулс і Ян Тратник.

Для Падуна це третя участь в Вуельті за кар'єру. Раніше він виступав на іспанській гонці в 2018 і 2019 роках. Букмекери вважають 25-річного українця одним з топ-10 фаворитів загального заліку Вуельти.