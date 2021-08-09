Український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

Про це заявив сам Горуна.

"Хочу прояснити контекст дискусії, яка розгорнулася в попередньому пості.

Своїм дописом я хотів зупинити потік негативу, який пішов на 19-річну Ярославу Магучіх. Насправді мені це вдалось, бо весь негатив перейшов на мене))

Що ж, завдання виконано. А тепер давайте спробуємо поговорити нормально.

Є спорт як сфера функцій держави, і є спорт як діяльність атлетів і тренерів.

Для мене спорт: спортзал, напрацювання техніко-тактичних завдань, покращення фізичних кондицій, підготовка і виїзд на змагання, тренувальні збори, спаринги, харчування, зважування, виступи, перемоги. Цьому процесу я віддаю себе і свої сили. Впевнений, що і 19-річна Ярослава Магучіх також. Там немає місця навіть для існування політики, тим більше, там немає умислу впливати політично, використовуючи спортивну впізнаваність.

Спорт, як сфера функцій держави - це справи державні, тут не те, що є місце політиці, це і є політика. Це те, що працює навколо безпосередньої спортивної діяльності, те, що її забезпечує. Це імідж і престиж держави, це справа функціонування Міністерства спорту та інших профільних державних і комунальних структур та організацій. Це як міжнародні відносини, так і внутрішні відносини Мінспорту з федераціями. Це зарплати, призові і стипендії. Це діяльність цілого держапарату.

Це площина, в якій я не працюю. Це не те, чим займаюсь я, чи Ярослава Магучіх, чи Олег Вєрняєв, чи будь-який інший діючий спортсмен.

Привітання на п’єдесталі суперниць/суперників обіймами - це звичний ритуал у всіх видах спорту у всіх країнах. Це традиційний прояв поваги", - зазначив Горуна.