Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 серпня, відбувся одинадцятий змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України додала одну нагороду до своєї скарбнички.

У матчі за бронзову медаль з вільної боротьби Алла Черкасова у ваговій категорії до 68 кг перемогла японку Досьо Сару - досить швидко поклала на туше свою суперницю. Для України це вже 7-а медаль на Олімпіаді, з яких шоста бронза.

Цей день взагалі розпочинався з невдач, але борці змінили настрій українських вболівальників.

Вранці у кваліфікаційному забігу у бігу на 400 метрів Тетяна Мельник не вдало виступила, посівши останнє місце.

Павло Алтухов і Дмитро Янчук не змогли пробитися до фіналу у спринті на каное-двійці серед чоловіків - посіли 13-е місце.

Марина Бех-Романчук у стрибках у довжину з шести спроб зробила аж 5 заступів. Лише одна спроба стала результативною - 6,88 метра. У підсумку українка посіла 5-е місце.

Ірина Коляденко у півфіналі з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг поступилася Айсулуу Тинибековій (Киргизстан) та завтра, 4 серпня, побореться за бронзову медаль.

Став фіналістом з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Жан Беленюк, який переміг Івана Гуклека (Хорватія) - 7:1. У ваговій категорії до 67 кг до фіналу також пробився Парвіз Насібов, який здолав Ібрагіма Ель-Саєда (Єгипет).

У фіналі у спортивній гімнастиці у вправах на брусах Петро Пахнюк показав результат 14.533 та посів 7-е місце.

Ігор Мусієнко провалив кваліфікацію у штовханні ядра серед чоловіків. Він показав результат 19.56 та посів останнє місце у групі В.

Кваліфікацію зі стрибків у кінному спорті не вдало провів Олександр Продан. Він показав результат 92,17.

В артистичному плаванні Марта Фєдіна та Анастасія Савчук показали результат 93.8620 (188.7953 в сумі) та вийшли до фіналу. Завтра вони поборються за медалі.