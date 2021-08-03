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Токіо-2020. Переможці одинадцятого змагального дня - 3 серпня

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Токіо-2020. Переможці одинадцятого змагального дня - 3 серпня
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився одинадцятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 24 комплекти медалей.

Норвежець Карстен Вархольм виграв золоту медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія) в бігу на 400 м з бар'єрами.

Він встановив новий світовий рекорд - 45,94. Попереднє рекордне досягнення також належало Вархольму (46,70) і було встановлено 1 липня 2021 року.

Завершилися змагання з боксу у ваговій категорії до 57 кг серед жінок. Перемогу на турнірі здобула господарка Сена Іріє.

Чоловічий фінал у стрибках у воду з трьохметрового трампліна виграв китаєць Сє Сиї.

У змаганнях з велотреку у жінок перемогу здобули німкені, які встановили світовий рекорд. Він становить 4:04.242.

На Олімпійських іграх у Токіо визначився переможець турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 77 кг. У фіналі угорець Тамаш Лерінц переміг спортсмена з Киргизії Акжола Махмудова.

Німкеня Малаіка Міхамбо  виграла стрибки у довжину серед жінок. 

Джайлс Скотт (Велика Британія) у вітрильному спорті виграв Finn. Італійці та бразилійки здобули також золоті нагороди у вітрильному спорті.

Нідерландці виграли чоловічий командний спринт, а німкені - жіночу гонку переслідування.

Китайці Цзоу Цзиньюань та Ґуань Ченьчень тріумфували у спортивній гімнастиці. 

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