Окон сенсаційно виграв Гран-прі Угорщини

Джерело - Чемпіон.
Пілот Альпін Естебан Окон став переможцем Гран-прі Угорщини.
24-річний француз, який стартував за підсумками кваліфікації з восьмого місця, виграв Гран-прі Формули 1 вперше в кар'єрі.
Другим в Угорщині фінішував Себастьян Феттель, третім - Льюіс Гамільтон, який на 67-му колі випередив у боротьбі за подіум Карлоса Сайнса з Феррарі.
Загальний залік:
1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 192
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 186
3. Ландо Норріс (Макларен) - 113
4. Валттері Боттас (Мерседес) - 108
5. Серхіо Перес (Ред Булл) - 104