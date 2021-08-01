Окон сенсаційно виграв Гран-прі Угорщини

Гамільтон фінішував третім

Джерело - Чемпіон.

Пілот Альпін Естебан Окон став переможцем Гран-прі Угорщини.

24-річний француз, який стартував за підсумками кваліфікації з восьмого місця, виграв Гран-прі Формули 1 вперше в кар'єрі.

Другим в Угорщині фінішував Себастьян Феттель, третім - Льюіс Гамільтон, який на 67-му колі випередив у боротьбі за подіум Карлоса Сайнса з Феррарі.

Загальний залік:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 192

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 186

3. Ландо Норріс (Макларен) - 113

4. Валттері Боттас (Мерседес) - 108

5. Серхіо Перес (Ред Булл) - 104