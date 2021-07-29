Перша українка на Евересті та К2 може стати Героєм України

Сьогодні Ірина Галай стала почесним громадянином міста Мукачева

Джерело - Чемпiон.

Ірині Галай, яка цього тижня стала першою українкою, яка піднялась на найнебезпечнішу гору в світі К2, приготували приємний сюрприз.

Перша українка на Евересті піднялася на найнебезпечнішу гору в світі

Депутати Закарпатської обласної ради внесли клопотання на присвоєння Ірині звання Герой України.

Нагадаємо, в 2016 році Галай стала першою українкою, яка піднялась на Еверест, а 27 липня Ірина забила свій славнозвісний лідоруб на вершині К2. На переконання депутатів, Галай проводить постійну роботу по пропаганді здорового способу життя, допомагає у встановленні молодих спортсменів-альпіністів та виступає організатором екологічних акцій.

Також сьогодні на сесії Мукачівської міською ради одноголосно прийнято рішення про присвоєння Ірині Галай звання “Почесний громадянин міста Мукачева”.