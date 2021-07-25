19 серпня Пол проведе боксерський поєдинок з ексчемпіоном UFC Вудлі.

Джерело - The Herd with Colin Cowherd.

Відеоблогер Джейк Пол може провести поєдинок з ексчемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором.

Про це Пол розповів порталу The Herd with Colin Cowherd.

"Я думаю, що це станеться. Грошовий бій з Мак-Грегором реальний. Немає більш серйозного і цікавого бійця, ніж я, який би зараз викликав Мак-Грегора. Наша команда знаходиться в контакті з його представниками, йдуть переговори", - заявив блогер.

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"Спершу люди думали, що я жартую, коли говорив, що хочу побитися з ним. Але тепер все реально. Все стало реальніше, ніж будь-коли. Якщо ми проведемо бій, я його нокаутую", - сказав Пол.

Раніше Мак-Грегора виписали з лікарні після операції.