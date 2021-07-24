Збірна України розгромила Туреччину на Кубку Незалежності-2021

Пашко оформив хет-трик

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу з перемоги стартувала на Кубку Незалежності-2021.

Важливо: Україна хоче провести чемпіонат світу з пляжного футболу

Матч завершився з рахунком 8:3 на користь українців.

Кубок Незалежності-2021

23 липня

Туреччина — Україна 3:8

Голи: 0:1 - 6 Пашко, 0:2 - 8 Глуцький, 0:3 - 9 Зборовський, 1:3 - 10 Терзіоглу, 2:3 - 12 Кескін, 2:4 - 13 Пашко, 2:5 - 23 Заворотний, 2:6 - 24 Пашко, 2:7 - 32 Глуцький, 2:8 - 35 Зборовський, 3:8 - 36 Тюркмен.

Україна: Сидоренко, Неруш, І. Борсук, А. Борсук, Сіренко, Зборовський, Шитник, Корнійчук, Щериця, Пашко, Заворотний, Медвідь.