Україна хоче провести чемпіонат світу з пляжного футболу

Чемпіонат світу може відбутися в Одесі

УАФ створить робочу групу, яка вивчатиме деталі подання майбутньої заявки від України до ФІФА на проведення чемпіонату світу з пляжного футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Основним містом чемпіонату світу буде Одеса. Київ, Дніпро та Івано-Франківськ, як міста, які вже мають певну інфраструктуру з пляжного футболу, будуть запасними локаціями та місцем розташування тренувальних баз учасників мундіалю. У всіх чотирьох приймаючих містах планується найближчим часом удосконалити матеріальну базу, необхідну для такого турніру.

З огляду на майбутню заявку України на проведення чемпіонату світу, Кубок Незалежності з пляжного футболу набуває особливої ваги. Організатори мають намір у 2022—2023 рр. зробити цей турнір більш статусним. Наступного року планується надати змаганням статус відбірного етапу чемпіонату Європи, а ще за рік — фіналу Кубку Європи з пляжного футболу.