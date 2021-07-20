 Гандболісток оштрафували за вихід на гру в шортах, а не бікіні | Гандбол | Champion.com.ua
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Жіночу збірну Норвегії оштрафували за вихід на гру в шортах, а не бікіні

Сьогодні 17:42 848 0
Інцидент стався в рамках чемпіонату Європи
Жіночу збірну Норвегії оштрафували за вихід на гру в шортах, а не бікіні

Джерело - BBC.

Жіночу збірну Норвегії з пляжного гандболу оштрафували на 1 500 євро за те, що норвежки вийшли на поєдинок у шортах, а не бікіні.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в рамках чемпіонату Європи - під час матчу за третє місце між Норвегією та Іспанією, який завершився перемогою останньої.

Європейська федерація гандболу заявила, що штраф накладений через використання непідходящого одягу, який не відповідає єдиними правилам пляжного гандболу.

Представник норвезької федерації гандболу вже заявив, що Норвегія сплатить штраф, але додав, що спортсменки повинні мати вибір одягу, в якому вони виходять на поле.

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