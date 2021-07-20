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Борця Грицая забрали до армії після конфлікту з Усиком

Сьогодні 09:58 397 0
Богдан Грицай буде служити у ЗСУ
Борця Грицая забрали до армії після конфлікту з Усиком
#Грицай

Джерело - Чемпіон.

Українського борця Богдана Грицая, який звинуватив боксера Олександра Усика у пропаганді "руского міра", після звільнення з Олімпійського коледжу призвали на військову службу.

Про це розповів сам спортсмен.

"Мав готуватися до Олімпійських ігор які стартуватимуть вже цього тижня, але Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством освіти і науки прийняли незаконне рішення щодо реорганізації (ліквідації) Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в якому я тренувався та працював протягом останніх 12 років.

Важливо: Грицай висунув звинувачення міністру спорту

Саме в цей час довелося обирати або Олімпійські ігри, або дати супротив незаконним державним рішенням, які, окрім того, що є незаконними ще йдуть на догоду відвертим українофобам та шахраям. 

На жаль, реорганізація таки відбулася. Кабінет міністрів разом з міністерством освіти зробило все можливе, щоб руській мір оселився в столиці України.

Спочатку мене виселили з гуртожитку, а потім на додачу незаконно звільнили.  Іншого від рейдерів та прибічників руского міра очікувати й не варто було. Але боротьба триває!.

Іноді доводиться робити вибір  між своїми інтересами та інтересами майбутнього держави. Тут вибір був очевидний. Після звільнення з посади викладача коледжу прийшла повістка до військкомату. Медкомісія і… Тепер маю честь бути військовослужбовцем державної прикордонної служби України! Слава Україні!", - написав Грицай. 

Раніше повідомлялося, що українського борця Грицая вигнали з Олімпійського коледжу.

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