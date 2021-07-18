 Українець пробіг понад 400 км та увійшов в історію | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Українець пробіг понад 400 км та увійшов в історію

Сьогодні 18:12 516 0
Історичний забіг українця
Українець пробіг понад 400 км та увійшов в історію
#Ткачук

Джерело - suspilne.media.

Український бігун Андрій Ткачук став другою людиною в історії у 48-годинному бігу. Він здобув перемогу на чемпіонаті України у цій дистанції та наблизився до світового рекорду.

Про це повідомляє Суспільне.

Ткачук біг на чемпіонаті України у якості володаря національного рекорду з 48-годиннного бігу. У 2019 році за цей час він подолав дистанцію у 370 кілометрів.

Через два роки Ткачуку вдалося побити цей рекорд. Цього разу за 48 годин український бігун подолав дистанцію у 435 кілометрів.

Завдяки цьому результату Андрій Ткачук став другою людиною в історії за подоланою відстанню у 48-годинному бігу. Лише одній людині в історії вдалося пробігти більше за цей час.

3-5 травня 1996 року на турнірі у французькому Сюржері, що проходив на стадіоні, грецький спортсмен Яніс Курос пробіг дистанцію у 473 кілометрів. Саме йому належать найкращий результат в історії бігу у цій дисципліні.

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