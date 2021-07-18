Громадянина Узбекистану звинуватили в згвалтуванні жінки на олімпійському стадіоні в Токіо

Постраждала має відношення до проведення Ігор

Японська поліція затримала 30-річного громадянина Узбекистану за підозрою в зґвалтуванні жінки на території Національного стадіону в Токіо, де пройдуть церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

Постраждала має відношення до проведення Ігор. Підозрюваний, особистість якого не розкривається, є студентом, він працював на фірму, яка забезпечує їжею представників ЗМІ на цьому стадіоні.

Олімпіада в Токіо повинна була відбутися ще влітку 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу плани з проведення змагань порушилися, і Ігри були перенесені на рік. Вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня, але іноземних уболівальників на змаганнях не буде.

Раніше, стали відомі причини зникнення учасника Олімпіади у Токіо.