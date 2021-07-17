 У Токіо оновлений антирекорд по захворюваності COVID-19 напередодні ОІ | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
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У Токіо оновлений антирекорд по захворюваності коронавірусом напередодні Олімпіади

Сьогодні 20:15 322 0
Олімпійські ігри розпочнуться через шість днів
У Токіо оновлений антирекорд по захворюваності коронавірусом напередодні Олімпіади
#Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

У Токіо, де відбудуться Олімпійські ігри, за останню добу зафіксовано 1410 випадків зараження коронавірусом - це рекордне число з січня 2021 року.

Про це повідомляє адміністрація міста.

Число тих, що заразилися коронавірусом в Токіо чотири дні поспіль перевищує 1000 чоловік на добу.

  Актуально: В олімпійському селищі зафіксований перший випадок зараження коронавірусом

З 23 липня по 8 серпня в столиці Японії відбудуться Олімпійські ігри. Через обмеження в зв'язку з COVID-19 лише 26 змагань пройдуть з уболівальниками, інші 724 - за порожніх трибун.

Нагадаємо, українські олімпійці вирушили в Токіо.

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