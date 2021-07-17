У Токіо оновлений антирекорд по захворюваності коронавірусом напередодні Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
У Токіо, де відбудуться Олімпійські ігри, за останню добу зафіксовано 1410 випадків зараження коронавірусом - це рекордне число з січня 2021 року.
Про це повідомляє адміністрація міста.
Число тих, що заразилися коронавірусом в Токіо чотири дні поспіль перевищує 1000 чоловік на добу.
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З 23 липня по 8 серпня в столиці Японії відбудуться Олімпійські ігри. Через обмеження в зв'язку з COVID-19 лише 26 змагань пройдуть з уболівальниками, інші 724 - за порожніх трибун.
Нагадаємо, українські олімпійці вирушили в Токіо.