В олімпійському селищі зафіксований перший випадок зараження коронавірусом

Олімпійські Ігри розпочнуться 23 липня

В олімпійському селі Токіо-2020 вперше виявлено зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ТАСС.

Виконавчий директор оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто повідомив, що позитивний тест отримав один з членів збірної. Національність і особисті дані людини, що заразилася не розголошуються.

Варто відзначити, що випадки зараження були виявлені в делегаціях різних команд, але їх виявлення не стосувалося олімпійського селища.

Олімпійські Ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

Раніше повідомлялося, що на Олімпіаді зник важкоатлет з Уганди.