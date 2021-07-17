В олімпійському селищі зафіксований перший випадок зараження коронавірусом

Джерело - isport.ua.
В олімпійському селі Токіо-2020 вперше виявлено зараження коронавірусом.
Про це повідомляє ТАСС.
Виконавчий директор оргкомітету Олімпіади Тосіро Муто повідомив, що позитивний тест отримав один з членів збірної. Національність і особисті дані людини, що заразилася не розголошуються.
Варто відзначити, що випадки зараження були виявлені в делегаціях різних команд, але їх виявлення не стосувалося олімпійського селища.
Олімпійські Ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня.
Раніше повідомлялося, що на Олімпіаді зник важкоатлет з Уганди.