Завтра буде перша в історії Формули-1 спринтерська гонка

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії, на 0,075 секунди випередивши лідера загального заліку Формули-1 Макса Ферстаппена.

Третій час показав напарник британця Валттері Боттас.

Кваліфікація визначила стартовий порядок завтрашньої спринтерської гонки, яка відбудеться вперше в історії Формули-1.

За підсумками спринту буде визначена стартова решітка Гран-прі Великої Британії. Головна гонка етапу відбудеться 18 липня. Початок - о 17:00 за київським часом.