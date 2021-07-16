Джерело - Чемпіон.
Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії, на 0,075 секунди випередивши лідера загального заліку Формули-1 Макса Ферстаппена.
Третій час показав напарник британця Валттері Боттас.
Кваліфікація визначила стартовий порядок завтрашньої спринтерської гонки, яка відбудеться вперше в історії Формули-1.
За підсумками спринту буде визначена стартова решітка Гран-прі Великої Британії. Головна гонка етапу відбудеться 18 липня. Початок - о 17:00 за київським часом.